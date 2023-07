Waldbrände in Griechenland, ein havarierter Autofrachter in der Nordsee, Putsch in Niger und Sommerferien in ganz Deutschland. Es gab, zum Glück für Friedrich Merz, in der zurückliegenden Woche dann doch noch ein paar andere Neuigkeiten als die Sommerinterview-Äußerungen des CDU-Chefs zur AfD....