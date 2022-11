Kaum glaubte man, die Republik ertrinke in ihrem rigiden Sofa-Moralismus, der sich an Katar, der deutschen Nationalmannschaft und einer Pseudo-Protestbinde abarbeitet, da tauchen zwei überraschende Nachrichten auf. Das ach so verabscheuungswürdige Katar liefert uns ab 2026 riesige Mengen an Flüss...