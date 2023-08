Ein polnischer Soldat patrouilliert an einem geschlossenen Eisenbahnübergang an der polnisch-belarussischen Grenze bei Gobiaty. Über dem Grenztor steht in kyrillischer Schrift «Mir» (Frieden) geschrieben. Die Polen sollen gleichzeitig mit der Parlamentswahl in einem Referendum über einen bereits existierenden Zaun an der Grenze zu Belarus abstimmen. © Foto: Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa