Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) steht in der Innenstadt von Bad Urach vor seinem ehemaligen Elternhaus, in dem die Mutter eine Änderungsschneiderei betrieb. An dem Gesetzesentwurf zu seinem Prestigeprojekt, dem Tierhaltungskennzeichen, gibt es Kritik von allen Seiten. © Foto: Marijan Murat/dpa