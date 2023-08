Die Pflegekommission hat eine deutliche Erhöhung der Mindestlöhne in der Altenpflege in zwei Schritten in den kommenden zwei Jahren empfohlen. Das gab Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag in Berlin bekannt. Rund 1,3 Millionen Beschäftigte in Einrichtungen, die unter den seit 2021...