Ein Thema wurde im Bundestagswahlkampf so gut wie ausgespart: die sogenannte Identitätspolitik. Dabei hat es kaum eine Sache in den vergangenen Jahren so zuverlässig geschafft, die Menschen in Wallung zu bringen wie die Debatte über Gendersprache, Quoten und Zigeunersoße. Dürfen Kinder sich noc...