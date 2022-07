Viele Firmen, Verwaltungen und Kliniken stöhnen: der Krankenstand unter den Mitarbeitern wegen Corona ist zurzeit so hoch wie nie zuvor, weil viele in Isolation sind, ohne sich krank zu fühlen. Wird jetzt an der Isolationspflicht gerüttelt? Es wird höchste Zeit dafür, sagt Jens Scholz, Vorsitzender der Deutschen Unikliniken und Bruder des Bundeskanzlers.