Die Ministerien unter Führung der SPD

Inneres und Heimat: Nancy Faeser

Nancy Faeser (51), gilt als pragmatisch und zu­packend. Die Juristin war lange Zeit innenpolitische Sprecherin in Hessen.

© Foto: Andreas Arnold/dpa

Schwierigste Aufgabe: Faeser muss das innenpolitische Profil der SPD wieder schärfen. Doch sie ist kein Typ wie ihr sozialdemokratischer Amtsvorgänger Otto Schily (SPD), dem die Aufgabe des „roten Sheriffs“ auf den Leib geschneidert war.

Leichteste Übung: Sie ist nicht Otto Schily. Erstmals wird in der Bundesrepublik eine Frau Innenministerin. Faeser hat also die Chance, das Amt neu zu definieren. Bilder mit Schlagstock wird es von ihr wohl nicht geben. gwb

Arbeit und Soziales: Hubertus Heil

Hubertus Heil (49) hat als einziges Regierungsmitglied sein Ministerium behalten, das er bislang sehr effektiv führt.

© Foto: Annette Riedl/dpa

Schwierigste Aufgabe: Bei der Rente hat die Ampel-Koalition viel versprochen: stabiles Rentenniveau, Beitragssatz maximal 20 Prozent, kein höheres Rentenalter. Aber es ist offen, wie das langfristig finanziert werden soll. Die Zahl der Rentner steigt, und der Bundeszuschuss hat Grenzen.

Leichteste Übung: Schon in der letzten Legislaturperiode hat der Niedersachse den Koalitionsvertrag sehr konsequent abgearbeitet und dabei SPD-Positionen mit Nachdruck durchgesetzt. dik

Gesundheit: Karl Lauterbach

Karl Lauterbach (58) ist der Minister der Herzen. Die Öffentlichkeit drängte den Corona-Erklärer ­­regelrecht ins Amt.

© Foto: Michael Kappeler/dpa

Schwierigste Aufgabe: Gemessen wird Lauterbach zunächst an seiner Leistung in der Corona-Krise. Gelingt es ihm, vorausschauender zu planen, hat er schon viel gewonnen. Doch dann ist da noch die Geldnot der Krankenkassen.

Leichteste Übung: Viele Vorgänger im Amt mussten erst einmal das Wirrwarr des Gesundheitssystems, etwa die Feinheiten des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs, durchdringen. Lauterbach kennt das alles schon, ein großer Vorteil. gwb

Verteidigung: Christine Lambrecht

Christine Lambrecht (56) wechselt überraschend vom Jusitzressort auf den Schleudersitz im Verteidigungsministerium.

© Foto: Kay Nietfeld/dpa

Schwierigste Aufgabe: An der Spitze des skandalträchtigen Ministeriums halbwegs unfallfrei durchzukommen, wäre schon eine reife Leistung. Besonders heikel: Zumindest Teile von Lambrechts eigener Partei lehnen wichtige Vorhaben wie die Drohnenbewaffnung oder die nukleare Teilhabe ab.

Leichteste Übung: Als Frau und Fachfremde an der Ministeriums­spitze Fuß zu fassen. Denn das haben schon zwei Vorgängerinnen ebenfalls geschafft. eha

Bauen und Wohnen: Klara Geywitz

Klara Geywitz (45), ­­bewarb sich mit Scholz ­­erfolglos um den SPD-Vorsitz. Sie ist eine von zwei Ostdeutschen im Team.

© Foto: Michael Kappeler/dpa

Corona in Brandenburg Debatte um die Corona-Verordnung entzweit die Landesregierung – wer welche Positionen vertritt Potsdam Schwierigste Aufgabe: Geywitz muss dafür sorgen, dass pro Jahr 400 000 Wohnungen gebaut werden. Trotz Materialknappheit, Fachkräftemangel und bürokratischer Verfahren. Gleichzeitig muss sie die energetische Sa­­nierung der Altbauten voran­­treiben – als Beitrag zur Klima­­politik.

Leichteste Übung: Geywitz muss ein neues Ministerium aufbauen. Doch das Haus ist daran gewöhnt, wurde zuletzt vom Verkehrs- ins Innenministerium verlagert. gwb

Entwicklung: Svenja Schulze

Svenja Schulze (53) hat bislang die Umwelt gerettet und den Infight mit Landwirtschaftsministerin Klöckner nicht gescheut.

© Foto: Michael Kappeler/dpa

Schwierigste Aufgabe: Es gilt, den schnellen Beweis zu erbringen, dass es des Entwicklungsministeriums (BMZ) weiter bedarf. Viele finden, dass die Aufgaben des BMZ auch vom Auswärtigen Amt problemlos gelöst werden könnten.

Leichteste Übung: Die Begeisterung des Vorgängers (Gerd Müller/CSU) für die Aufgabe wird die neue Ministerin noch toppen. Mit permanent guter Laune wird sie Entwicklungsarbeit zu etwas verwandeln, das Spaß macht. abo

Kanzleramt: Wolfgang Schmidt

Wolfgang Schmidt (51), gilt als Mann neben hinter und um Scholz herum. Engster Vertrauter des neuen Kanzlers

© Foto: Michael Kappeler/dpa

Schwierigste Aufgabe: Als Kanzleramtsminister muss Schmidt die Koalition zusammenhalten und so eine Art wandelnder Koalitionsausschuss werden – ohne dabei aber die Interessen der Partei zu vernachlässigen. Das bedeutet viel Arbeit, auch und gerade, weil noch Corona ist.

Leichteste Übung: Weil er den den SPD-Wahlsieg vorhergesagt hat als keiner dran glaubte, gilt er als ausgebuffter Stratege. gwb

Die Ministerien unter Führung der FDP

Finanzen: Christian Lindner

Christian Lindner (42) hat das erhoffte Ministerium bekommen. Doch ihm fehlt jede Erfahrung in einem Ministeramt.

© Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Schwierigste Aufgabe: Die neue Koalition hat viele große Pläne, aber das Geld ist sehr knapp, wenn die Schuldenbremse wie versprochen ab 2023 wieder eingehalten werden soll. Auch kreative Umwege werden nur bedingt helfen – Lindner muss viele Wünsche abblocken. Der schwierigste Posten in der Regierung.

Leichteste Übung: Reden kann der gebürtige Wuppertaler, und an Selbstbewusstsein fehlt es ihm sicher nicht. dik

Justiz: Marco Buschmann

Marco Buschmann (44) ist derzeit noch Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Fraktion im Bundestag..

© Foto: Michael Kappeler/dpa

Schwierigste Aufgabe: Die Zeiten, in denen sich in den Gerichten riesige Aktenberge stapeln, sollen nach Buschmanns Willen bald vorbei sein. Doch er wird wissen: Die Neigung, am Althergebrachten festzuhalten, ist gerade in der Justiz immer noch sehr ausgeprägt.

Leichteste Übung: Enteignungspläne etwa aus der Berliner Landespolitik abzuwehren. Denn Buschmann schrieb seine Doktorarbeit zum Eigentumsrecht. mg

Verkehr und Digitales: Volker Wissing

Volker Wissing (51) regierte bereits in Rheinland-Pfalz mit SPD und Grünen. Wie Spiegel hat er hat die Ampel gelernt.

© Foto: Michael Kappeler/dpa

Schwierigste Aufgabe: Auf die richtige Balance kommt es an. Einerseits muss der Verkehrssektor massiv Emissionen reduzieren. Druck vonseiten der Grünen ist Wissing sicher. Andererseits wird er darauf achten, Autofahrer nicht zu sehr zu belasten.

Leichteste Übung: Schlimmer als Scheuer geht nimmer – Wissing profitiert vom miserablen Image seines Amtsvorgängers und könnte ­vor allem bei der Digitalisierung reüssieren. dot

Bildung und Forschung: Bettina Stark-Watzinger

Bettina Stark-Watzinger (53, FDP) leitete ein Forschungsinstitut in Frankfurt/Main und ist seit 2017 Bundestagsabgeordnete.

© Foto: Michael Kappeler/dpa

Schwierigste Aufgabe: Schul-Lockdown und Wechselunterricht haben bei Schulkindern große Bildungslücken hinterlassen. Zu helfen, diese zu schließen, wird Stark-Watzingers wichtigste und schwierigste Aufgabe der kommenden Monate werden.

Leichteste Übung: Geld bereitstellen. Denn die Ampel will in Kitas, Schulen und Hochschulen – eigentlich alles Hauptaufgaben der Länder – viele Milliarden Euro investieren. mg

Die Ministerien unter Führung der Grünen

Auswärtiges Amt: Annalena Baerbock

Annalena Baerbock (40) wäre gern Kanzlerin geworden. Nun muss sie vor allem diplomatisches Geschick beweisen.

© Foto: Kay Nietfeld/dpa

Neue Ampel SPD Karl Lauterbach wird Gesundheitsminister – Klara Geywitz aus Brandenburg Bauministerin Berlin Schwierigste Aufgabe: Statt wie bisher Wirtschaft und Sicherheit sollen Werte und Klimafragen die Ampel-Außenpolitik bestimmen. Dies birgt Sprengstoff im Konflikt mit autoritären, aber wichtigen Staaten wie China oder Russland.

Leichteste Aufgabe: Sich in den Zirkeln der EU zurechtzufinden, dürfte Baerbock leicht fallen. Drei Jahre hat sie in Brüssel gearbeitet. Das kann ihr bei der Umsetzung ihrer angekündigten „aktiven Europapolitik“ helfen. kg

Wirtschaft und Klima: Robert Habeck

Robert Habeck (52) muss sich künftig nicht nur ums Klima, sondern auch um die Industrie kümmern.

© Foto: Bernd Von Jutrczenka/dpa

Schwierigste Aufgabe: Die Ziele der Koalition in Sachen Erneuerbare Energien ambitioniert zu nennen, wäre eine Untertreibung. Nicht nur Habeck wird an dieser Mammutaufgabe gemessen werden, sondern der Erfolg der Grünen in der Ampel als Ganzes.

Leichteste Übung: Anders als in den vergangenen Jahren, als die Union Endgegner aller Ökostromträume war, muss Habeck niemanden mehr von dessen Notwendigkeit überzeugen. igs

Familie: Anne Spiegel

Anne Spiegel (40, Grüne) bringt Ampel-Erfahrung aus Rheinland-Pfalz mit, wo sie derzeit noch Umweltministerin ist.

© Foto: Kay Nietfeld/dpa

Schwierigste Aufgabe: Schwierig bis unmöglich dürfte es für Spiegel werden, die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz durchzusetzen. Denn dafür wäre im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit nötig. Für die bräuchte die Ampel Stimmen aus der ­Union – die sich aber querstellt.

Leichteste Übung: Heiratet Herr Meier Frau Schulze, dann dürfen beide bald Meier-Schulze heißen. So wollten es die Grünen, und so plant es auch die Ampel. mg

Umwelt: Steffi Lemke

Steffi Lemke (53) steht vor einem Dilemma: Wird sie Habeck auf die Nerven gehen oder sich dem Klima unterordnen?

© Foto: Kay Nietfeld/dpa

Schwierigste Aufgabe: Lemke übernimmt ein um den Klimaschutz amputiertes Amt und wird sich vor allem um Bienen, Wolf und Wald kümmern. Dem eigenen Klientel wird sie erklären müssen, dass der Ampel Windräder wichtiger sind als Rotmilane. Die Frage ist, ob die konfliktfreudige Naturschützerin das schafft.

Leichteste Übung: Vor allem als Verbraucherschützerin dürfte sie wenig Gegenwind von Parteifreunden erfahren. igs

Landwirtschaft und Ernährung: Cem Özdemir

Cem Özdemir (55), ist Grüner Stimmkönig und Ultra-Realo. Landwirtschaft ist aber ein neuer Bereich für ihn.

© Foto: Kay Nietfeld/dpa

Schwierigste Aufgabe: Die verbindliche Tierhaltungskennzeichnung, die schon 2022 kommen soll und die zahlreiche juristische Hürden mit sich bringt. Druck von Tierschützern sowie der ­­Bauern und Fleischindustrie ist Özdemir garantiert.



Leichteste Aufgabe: Das endgültige Verbot des Pflanzenschutzmittels Glyphosat. Das gefällt den ­­Bauern zwar nicht, wurde aber größtenteils schon von der Großen Koalition abgeräumt.