Eines muss man Friedrich Merz lassen: Der CDU-Chef funktioniert zuverlässig als Blutdruck-förderndes Mittel für Olaf Scholz. Wie schon ein paar Mal zuvor in Haushaltsdebatten, die traditionell vom Oppositionsführer eröffnet werden, brachte auch am Mittwoch die Rede von Merz den SPD-Kanzler in W...