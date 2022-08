Ist Kanzler Olaf Scholz ein Emmanuel Macron? Zumindest versuchte er am Montag, an dessen legendäre Sorbonne-Rede zur Europa-Politik anzuknüpfen. Fünf Jahre ist das her, und sie war in der damaligen schwarz-roten Regierung mit Scholz als Finanzminister auf weitgehendes Schweigen gestoßen. Europä...