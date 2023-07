Was ist sozial gerecht? Das Allensbach-Institut stellte jüngst fest, dass 69 Prozent der Menschen in Deutschland eine Gerechtigkeitslücke ausmachen. Ungerecht verteilt seien die Vermögen und auch die Einkommensunterschiede seien nicht in Ordnung. 64 Prozent sind sogar der Meinung, dass es immer s...