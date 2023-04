Der deutsche Heizungsbauer und Wärmepumpen-Marktführer Viessmann hat seine Klimasparte an Carrier Global verkauft. Der US-Konkurrent will sich damit für den globalen Wettbewerb im Wärmesektor rüsten. Was daraus für Deutschland folgt.

Warum kommt der Verkauf gerade jetzt?

Nach dem Willen der Bund...