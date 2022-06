So viele gute Regierungstaten und so wenig Dankbarkeit! Gut, der Tankstellenrabatt ist eher ein Desaster, für das niemand mehr verantwortlich sein will. Aber sonst? 12 Euro Mindestlohn – angesichts der Inflation vielen zu wenig. Neun-Euro-Ticket? Hat zu überfüllten Zügen, Punkern auf Sylt und ...