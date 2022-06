Die Linken sind sich ausnahmsweise einig. Zumindest in einem Punkt: Die Partei ist in einem überaus schlechten Zustand. „Wir sind in einer sehr, sehr schwierigen Situation“, sagt die Parteivorsitzende Janine Wissler. Ex-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht meint: „Parteien, die nicht wissen, was...