Wieder einmal hat es Sahra Wagenknecht geschafft. Ihr Name ist in aller Munde. Was kümmert es die prominenteste Linke, wenn ihre Partei beim Streit wegen einer ihrer Reden über die Wupper geht? Hunderttausende folgen Wagenknecht, die mittlerweile einfache Abgeordnete ist, auf ihrem eigenen Kanal. ...