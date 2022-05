Es geschieht etwas Unerhörtes in Deutschland. Der Bundestag verabschiedet ein Gesetz, das die Planung und Genehmigung von schwimmenden Flüssiggas-Terminals massiv verkürzen soll. Noch in diesem Jahr könnte das erste LNG-Schiff in Wilhelmshaven festmachen. Das Unmögliche wird möglich gemacht, i...