Viel Spielraum bleibt nicht mehr. Mit dem jüngsten Entlastungspaket hat Christian Lindner all die Nebenhaushalte ausgekehrt, die der Bund in den Zeiten des Überflusses und der maximalen Kredit­aufnahmen angelegt hat. So gut wie jedes Zukunftsprojekt, das sich die Ampel vorgenommen hat, steht dami...