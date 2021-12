Fast sah es so aus, als ob die Migration in die EU ein Problem sei, das einigermaßen unter Kontrolle ist. Immer noch ertrinken Menschen im Mittelmeer und nach wie vor leiden Zehntausende auf Flüchtlingsrouten, in Elendslagern oder in libyschen Folterhöllen. Aber das ist, so zynisch es klingt, fü...