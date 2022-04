Der eine darf nicht, der andere will – noch – nicht: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, l., Archivbild) hält sich bedeckt, was seine Reisepläne in die Ukraine betrifft. Zuvor hatte die ukrainische Regierung Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier darum gebeten, vom geplanten Besuch in Kiew Abstand zu nehmen. © Foto: Britta Pedersen/dpa