Am Ende des Wahlkampfs in Nordrhein-Westfalen holte sich der SPD-Spitzenkandidat Hilfe aus Berlin. Thomas Kutschaty ließ sich Seite an Seite mit dem Bundeskanzler plakatieren. Olaf Scholz sollte der NRW-SPD den letzten Push geben auf dem Weg in die Düsseldorfer Staatskanzlei. In den kommenden Tage...