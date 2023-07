Es ist ein an Klarheit kaum zu überbietender Satz. „Wir werden von nun an Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren“, so Kanzler Olaf Scholz (SPD) Anfang 2022 in seiner Zeitenwende-Rede. Längst ist klar, dass diese Zusagen unerfüllt blei...