Die Beiträge zur Pflegeversicherung sollen ab Juli steigen, darin sind sich die Ampelparteien einig. Was sich aber sonst in der Pflege ändern soll, darüber wird gestritten. Der jetzt in den Bundestag eingebrachte Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) jedenfalls soll na...