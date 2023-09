In diesen Tagen erleben viele Angehörige von Pflegenden in Heimen eine unschöne Überraschung mit der Post. Die Unterkunftskosten für die Unterbringung und Verpflegung sind erneut gestiegen, und zwar deutlich. Manch einer berichtet von einem Plus von zehn Prozent für den Eigenanteil, und das bei...