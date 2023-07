Auch beim Thema Freiwilligendienste ziehen die Ampel-Partner zwar durchaus an einem Strang – aber in sehr unterschiedliche Richtungen. Während die Grünen-Familienministerin Paus gerade angekündigt hat, den Freiwilligendiensten drastisch die Mittel zu kürzen, will SPD-Fraktionsvize Wiese sie so...