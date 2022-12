Drei aus der Ukraine stammende Frauen gehen in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge (LEA) in Ellwangen zu ihrem Quartier. Auch weil ukrainische Geflüchtete Leistungen von Jobcentern erhalten, ist der Anteil an ausländischen Leistungsempfängern gestiegen. © Foto: Stefan Puchner/dpa