Wer ungewolltes Graffiti, wie hier auf der Fassade der Bank of England in London, entfernen will, benutzt häufig GBL. Doch der legale Wirkstoff wird von Jugendlichen auch gekauft, um sich zu berauschen – mit oft gefährlichen Folgen. © Foto: Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa