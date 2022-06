Die Bundesregierung zieht den Ländern in Sachen Windenergie die Daumenschrauben an. Sollten sie die vom Bund vorgegebenen Flächenvorgaben für Windräder auf ihrem Gebiet bis 2026 nicht einhalten, droht die Regierung, die in manchen Bundesländern gültigen Abstandsregeln zu Wohnhäusern zu kippen...