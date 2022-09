Staatsbürger haben Pflichten. In extremen Fällen rufen Staaten in der Regel Männer zu den Waffen. Verweigern die Einberufenen den Dienst, drohen ihnen Strafen. Das ist praktisch in jedem Land so, das eine Armee unterhält. Denn wenn das Desertieren zur Massen­erscheinung wird, ist die jeweilige ...