Der russische Präsident Wladimir Putin hat angekündigt, dass ab Freitag, den 1. April 2022, kein Gas mehr an Länder geliefert wird, die nicht in Rubel bezahlen. Zuvor hieß es noch, dass Europa und die USA weiter in Euro oder Dollar bezahlen könnten.

Dem widerspricht Putin nun und hat nach eigenen Angaben ein Dekret unterzeichnet, dass die Gaslieferungen nur noch mit Rubel-Zahlungen akzeptiert.

Was bedeutet dieser Schritt?

Hat das Konsequenzen für die Gasversorgung in Deutschland?

für die Gasversorgung in Deutschland? Was ist mit dem Notfallplan Gas der Bundesregierung?

Gas nur noch in Rubel: Was bedeutet das?

Kremlchef Wladimir Putin hat mit Wirkung zum 1. April angeordnet, dass westliche Staaten Konten bei der Gazprombank eröffnen müssen, um weiter russisches Gas zu erhalten. Andernfalls würden die Lieferungen für die „unfreundlichen“ Länder eingestellt, sagte Putin am Donnerstag im russischen Staatsfernsehen. Unklar war zunächst, ob die Staaten selbst bereits in Rubel zahlen müssen oder eine Euro-Zahlung direkt konvertiert wird.

Die Frage ist nun: Was heißt das? Die Europäische Union und andere westliche Verbündete haben bereits angekündigt, dass sie nicht in Rubel bezahlen werden. Das würde einem Vertragsbruch gleichen - in den Lieferverträgen ist das Bezahlverfahren festgeschrieben. „Wichtig ist für uns, dass wir nicht das Signal geben: Wir lassen uns von Putin erpressen“, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Die große Gefahr ist nun, dass Putins Schritt einem Lieferstopp von Gas gleichkommt. Wenn Putin sagt, es werde kein Gas mehr an solche Länder geliefert werden, die nicht in Rubel zahlen – dann betrifft das den gesamten Westen. Im schlimmsten Fall wird also nun der Gashahn zugedreht. Das ist durch Putins Ankündigung eine reale Gefahr geworden.

Lieferstopp Gas: Was passiert, wenn kein Gas mehr aus Russland kommt?

In Anbetracht der Lage hat Wirtschaftsminister Robert Habeck schon zu Beginn der Woche den Notfallplan Gas aktiviert und die Frühwarnstufe ausgerufen. Nach dem Notfallplan gibt es drei Krisenstufen. Im Notfall wären Haushaltskunden besonders geschützt. Die Stufen sind:

Frühwarnstufe

Alarmstufe

Notfallstufe

Die Gesamtversorgung aller deutschen Gasverbraucher sei aktuell weiter gewährleistet, so das Wirtschaftsministerium am Donnerstag. „Dennoch ist ab sofort jeder Gasverbraucher - von der Wirtschaft bis zu Privathaushalten - auch gehalten, seinen Verbrauch so gut wie möglich zu reduzieren.“