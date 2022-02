Ukraine und Russland verschärfen sich weiter. Laut russischen Medien habe es in der Stadt Luhansk eine Explosion gegeben. Eine Öl-Pipeline soll in die Luft gegangen sein. Die Bilder, die verbreitet wurden, zeigen einen riesigen Feuerball am Abendhimmel der Stadt. Mehrere deutsche Medien hatten bereits darüber berichtet. Sollte die Pipeline tatsächlich explodiert sein, hat das direkte Auswirkungen auf Brandenburg, konkret auf Die Spannungen zwischen derundverschärfen sich weiter. Laut russischen Medien habe es in der Stadteinegegeben. Einesoll in die Luft gegangen sein. Die Bilder, die verbreitet wurden, zeigen einen riesigender Stadt. Mehrere deutsche Medien hatten bereits darüber berichtet. Sollte die Pipeline tatsächlich explodiert sein, hat das direkte Auswirkungen auf Brandenburg, konkret auf PCK in Schwedt . Die Raffinerie stünde ohne Zuleitung da.

Zudem meldete das Militärkommando der Ostukraine am Samstag: "Infolge eines Beschusses hat ein ukrainischer Soldat eine tödliche Wunde durch ein Schrapnell erlitten."

Schusswechsel in der Ukraine gemeldet

Kurz zuvor hatte die Ukraine bis 07.00 Uhr Ortszeit (05.00 Uhr MEZ) 66 Schusswechsel im Osten des Landes gemeldet. Dabei hätten die Rebellen in Donezk und Luhansk in Städten entlang der Frontlinie verbotene Mörsergranaten der Kaliber 82 und 120 eingesetzt. Die pro-russischen Rebellen in Donezk bezeichneten die Lage als "kritisch". Beide Seiten machten sich gegenseitig für schwere Verstöße gegen die Waffenruhe verantwortlich.

Pro-russische Rebellenführer ordnen Generalmobilmachung an

Die pro-russischen Rebellenführer in den selbsternannten "Volksrepubliken" Donezk und Luhansk in der Ostukraine ordneten eine "Generalmobilmachung" an. Der Rebellenchef in Donezk, Denis Puschilin, warf der Ukraine anhaltende Angriffe vor. "Zusammen werden wir für uns alle den Sieg erringen, den wir wünschen und verdienen", sagte er in einer Video-Botschaft. "Wir werden den Donbass und das ganze russische Volk schützen."

Ostukraine: „Dramatische Zunahme" der Angriffen

Nach Angaben der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) vom Samstag gab es zuletzt eine "dramatische Zunahme" der Angriffe entlang der Frontlinie in der Ostukraine. Am Donnerstag wurden demnach in Donezk 222 Verstöße gegen den Waffenstillstand gezählt, darunter 135 Explosionen. Am Mittwoch waren es laut OSZE noch 189 solcher Vorfälle gewesen, am Dienstag 24.

US-Präsident Joe Biden rechnet mit Invasion von Russland in der Ukraine

Die zunehmende Gewalt in der Ostukraine nährt die Furcht vor einem russischen Einmarsch in die Ukraine weiter. US-Präsident Joe Biden sagte am Freitag, er sei "überzeugt", dass Kreml-Chef Wladimir Putin die Entscheidung für den Angriff auf das Nachbarland bereits "getroffen" habe. Mit der Invasion sei in den "kommenden Tagen" zu rechnen.Ein massiver russischer Truppenaufmarsch mit nach westlichen Angaben inzwischen rund 150.000 Soldaten schürt seit Wochen Befürchtungen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Moskau bestreitet jegliche Angriffspläne und führt seinerseits an, sich von der Nato bedroht zu fühlen. Für Samstag setzte Russland ein Großmanöver seiner Armee an, das von Putin selbst beaufsichtigt wird.