Die Erwartung der Ukraine, zügig in die EU aufgenommen zu werden, dürfte noch für viel Enttäuschung sorgen. Denn sie ist nicht so schnell zu erfüllen, wie die Regierung in Kiew sich das vorstellt. Das hat Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung am Donnerstag erneut deutlich gem...