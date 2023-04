Lange Zeit hatte Secondhand-Kleidung einen eher schlechten Ruf. Ausgetragen, verwaschen und nicht mehr zeitgemäß war das, was man in aller Regel auf den Kleiderstangen in den unübersichtlichen Räumlichkeiten fand. Daran hat sich einerseits nichts geändert und gleichzeitig doch alles.

Nichts, wei...