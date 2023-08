Ernährungsminister Cem Özdemir will Kinder vor Werbung für Lebensmittel schützen, die einen hohen Anteil an Salz, Fett und Zucker haben. Bisher beißt der Grünen-Politiker in den Verhandlungen mit dem Koalitionspartner FDP allerdings auf Granit. Doch was fordern die Liberalen eigentlich von Öz...