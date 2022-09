Mord: Am 19. September 2021 sichern Polizisten in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) am frühen Morgen eine Tankstelle, in der am Vortag ein damals 49-Jähriger einen 20 Jahre alten Kassierer erschoss. Der junge Mann hatte ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen. © Foto: Christian Schulz / dpa