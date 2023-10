Tino Chrupalla war um Sachlichkeit bemüht, als er im Fraktionssaal der AfD im Bundestag ein Gutachten vorstellte, das mehr Klarheit in den Vorfall in Ingolstadt in der vergangenen Woche bringen sollte. Der AfD-Partei- und Fraktionschef war vor einer Wahlkampfrede zusammengebrochen und musste intens...