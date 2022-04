Nun also doch: Nach langem Zögern will die Bundesregierung eine Lieferung von Panzern aus Beständen der Industrie an die Ukraine erlauben. Dazu soll der Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann (KMW) grünes Licht erhalten, um technisch aufgearbeitete „Gepard“-Flugabwehrpanzer aus früheren Beständen der Bundeswehr verkaufen zu können. Eine entsprechende Entscheidung wurde nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) im Grundsatz getroffen.

Panzer aus früheren Beständen der Bundeswehr für die Ukraine

Waffenlieferungen für die Ukraine Kann die Nato im Krieg gegen Russland mehr leisten als nur Unterstützung? Ein Kommentar Berlin Krauss-Maffei Wegmann (KMW) verfügt über eine mittlere zweistellige Zahl dieser Panzer aus der aufgelösten Heeresflugabwehrabwehr der Bundeswehr. Der „Gepard“ kann auch im Kampf gegen Bodenziele eingesetzt werden. Die Bekämpfung von fliegenden Zielen im Verbund mit anderen Kräften gilt dagegen als technisch deutlich anspruchsvoller.

Russlands Außenminister Lawrow: Ernste Gefahr eines Dritten Weltkriegs

Dietmar Woidke zu Russland „Ich frage mich täglich, wie wir so lange so naiv sein konnten“ Potsdam Die Entscheidung fiel offenbar zeitnah zu einer Äußerung des russische Außenministers Sergej Lawrow, der am Montagabend erklärt hatte, dass er eine reale Gefahr für den Ausbruch eines Dritten Weltkriegs sehe. Er machte in einem Interview im russischen Fernsehen zudem deutlich, dass er Waffenlieferungen der Nato an die Ukraine als berechtigte Angriffsziele für sein Land betrachtet.

Die Gefahr eines Dritten Weltkrieges sei „ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden“, sagte Lawrow in dem Interview, das das Außenministerium am Montagabend in seinem Telegram-Kanal teilte. Gleichzeitig erklärte er, dass er nicht wolle, dass in einer derartigen Situation die Risiken noch weiter künstlich aufgebläht würden. Es gäbe viele Seiten, die das wollten, sagte er, ohne konkret zu werden. Die Unzulässigkeit eines Atomkrieges bleibe die prinzipielle Position Russlands.