Eine neue linke Partei gibt es noch nicht, eine neue konservative schon: Am 22. November stellte in Berlin der Parteivorsitzende Steffen Große (in der Mitte) zusammen mit Walter Münnich, Ellen Walther-Klaus, Niklas Stadelmann und Jonathan Sieber die neue Partei vor. © Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa