Kann eigentlich nur besser werden! Oder? Am 26. September 2021 standen in Berlin viele Menschen Schlange vor den Wahllokalen. Es fehlte an Wahlurnen, Wahlzetteln oder an den richtigen Wahlzetteln. Manche wählten lange nach 18.00 Uhr. Nun wird die Abgeordnetenhauswahl wiederholt. © Foto: Monika Skolimowska / dpa