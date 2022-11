Vergangene Woche scheiterte das Bürgergeld vorerst im Bundesrat. Die Länder, in denen die Union mitregiert, stimmten gegen die geplante Sozialreform oder enthielten sich. Die Bundesregierung rief daraufhin den Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag an. Dieser soll am Mittwochabend zusam...