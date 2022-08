Im hohen Alter in den gewohnten vier Wänden bleiben zu können, ist vielen Senioren ein wichtiges Anliegen. Auch wenn die Kinder längst aus dem Haus sind, denken die meisten nicht an Umzug. Das führt in der Praxis dazu, dass laut Öko-Institut 60 Prozent der Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutsc...