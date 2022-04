Der Ausbau der Windkraft an Land geht in Deutschland nach wie vor nur stockend voran. Im ersten Quartal 2022 nahm die Zahl neu genehmigter Windräder im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar ab. Auch die Zahl der Windräder, die an Land in Betrieb gingen, sank nach vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie, von denen die Deutsche Presse-Agentur berichtet.

So wurden im ersten Quartal bundesweit nur 204 Windräder genehmigt, die aber noch nicht in Betrieb sind. Das waren nach den vorläufigen Zahlen fast 14 Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Die meisten Windräder wurden in Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Hessen genehmigt. Ans Netz kamen die meisten Windräder in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Brandenburg – in Bayern war es kein einziges.