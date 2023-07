Nach dem Trainingslager in Bad Saarow können die Bundesliga-Profis von Union Berlin nur für einen Moment durchatmen. Am Mittwoch steht bereits das erste Testspiel auf dem Programm. Die Eisernen treten bei Fußball-Regionalligist FSV Luckenwalde an (Landkreis Teltow-Fläming). Spielbeginn ist um 18.30 Uhr.

Der frisch gebackene Champions-League-Teilnehmer aus Köpenick sorgt dabei für einen riesigen Fan-Ansturm in Luckenwalde. Denn die Gastgeber meldeten bereits am Freitag: ausverkauft! Alle Tickets für das Gastspiel von Union Berlin im Werner-Seelenbinder-Stadion sind vergriffen. Der Stehplatz kostet 15 Euro.

„Ich glaube wir hatten das ,Seele‘ letztmalig zum Eröffnungsspiel der Sportstätte im Jahr 2007 so gefüllt“, erklärt FSV-Ehrenpräsident Rüdiger Riethdorf. Damals gastierte der FC Hansa Rostock in Luckenwalde. Die Kapazität des Werner-Seelenbinder-Stadions beträgt gut 3000 Besucher.

Die größte Kulisse in der jüngeren Vergangenheit gab es im Mai 2022 beim Finale um den Brandenburger Landespokal. 2832 Fans sahen den 2:0-Sieg von Energie Cottbus gegen den VfB Krieschow. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison kamen im Schnitt 648 Besucher zu den Heimspielen des FSV Luckenwalde.

Fans feiern Union Berlin in Fürstenwalde

Schon im Trainingslager in Bad Saarow von Donnerstag bis Sonntag wurde deutlich: Der Fan-Anstum bei Union Berlin wird immer größer. Bei der Übungseinheit am Samstagvormittag in der Bonava-Arena in Fürstenwalde feierten rund 600 Fans von der Tribüne aus die Mannschaft mit „Eisern Union“-Sprechchören. „Ja, ich war schon überrascht, dass so viele Fans da waren. Beim Hamburger SV und Karlsruher SC waren zwar auch viele Fans da, aber nicht im Trainingslager. Es ist ein wirklich cooles Gefühl“, schwärmte Neuzugang Mikkel Kaufmann.

Nicht nur das Autogramme-Schreiben der Profis nach den Übungseinheiten ist mittlerweile zu einer logistischen Herausforderung für den Verein geworden. In der Bonava-Arena fanden die Eisernen und ihre Fans beste Bedingungen vor: Über die gesamte Länge des Spielfeldes stand die Fans hinter der Absperrung und sammelten fleißig Autogramme beziehungsweise ließen sich gemeinsam mit den Spielern fotografieren. Die Trainingseinheiten waren für die Union-Anhänger ein regelrechtes Happening – Bier und Bockwurst gab es außerdem. Im kleinen Waldstadion von Reichenwalde ist dieser Ansturm deutlich schwerer zu bewältigen. Dazu kommen die stark eingeschränkten Parkmöglichkeiten in Reichenwalde.

Den 1. FC Union Berlin und seine Fans erwartet eine herausfordernde Champions-League-Saison – das zeigte sich bereits beim Trainingslager am Scharmützelsee. Und am Mittwoch in Luckenwalde gibt es bereits den nächsten Fan-Ansturm. Auch dort wird es wieder eng – sehr eng sogar.