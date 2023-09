Der BFC Dynamo hat unruhige Tage hinter sich. Der Tabellensechste der Fußball-Regionalliga Nordost hatte sich am 2. September in „beiderseitigem Einvernehmen“ überraschend von seinem Trainer Heiner Backhaus getrennt. Nun hat der DDR-Rekordmeister wieder einen Cheftrainer.

Die Berliner hatten Backhaus „ vereinsschädigendes Verhalten“ vorgeworfen , da dieser mit einem Wechsel zu Alemannia Aachen in die Regionalliga West geliebäugelt hatte. Mittlerweile wurde der 41-Jährige in Aachen als neuer Coach vorgestellt. Dynamo war in den vergangenen Tagen fieberhaft auf der Suche nach einem Nachfolger, Sportdirektor Angelo Vier hatte viele Gespräche geführt.

Nun steht fest, dass Dirk Kunert neuer Cheftrainer des BFC Dynamo wird. Er wurde am Dienstag vom Verein präsentiert. Der 55-Jährige stand zuletzt bis Oktober 2021 bei Carl Zeiss Jena unter Vertrag und kehrt somit in die Regionalliga zurück. Kunert wird bereits am Freitag (15. September, 19 Uhr) beim prestigeträchtigen Heimspiel gegen den SV Babelsberg 03 auf der Bank sitzen.

Der gebürtige Berliner hatte als Nachwuchstrainer bei Hertha BSC angefangen. Über verschiedene Positionen bei Ankaraspor (Türkei), der deutschen U20-Nationalelf, Bayer Leverkusen, VfL Wolfsburg, Hamburger SV und FSV Mainz war er 2019 Trainer beim Berliner AK geworden. 2020 übernahm er dann den FC Carl Zeiss Jena.

Dirk Kunert hat bis zum Oktober 2021 den FC Carl Zeiss Jena trainiert. Zuvor war er beim Berliner AK tätig.

