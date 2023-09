Die Lage beim BFC Dynamo könnte so gut sein, mit zehn Punkten aus fünf Spielen ist der Regionalliga-Meister 2021/22 gut gestartet und als Mitfavorit in die Saison gegangen. Am Sonntag (3. September) steht das Spitzenspiel gegen den Greifswalder FC (13 Punkte aus fünf Spielen) an.

Doch anstatt sich in Ruhe auf das Spiel vorbereiten zu können, herrscht große Unruhe im Umfeld, seit sich Regionalligist Alemannia Aachen für BFC-Trainer Heiner Backhaus interessiert. Schon am Freitag berichtete „Reviersport“, dass Aachen und Backhaus sich bereits einig seien.

BFC Dynamo nennt vereinsschädigendes Verhalten als Grund der Trennung

BFC-Pressesprecher Martin Richter erklärte jedoch am Freitagnachmittag auf Nachfrage von MOZ.de : „Es ehrt uns sehr, dass Alemannia Aachen unseren Trainer für so gut befindet, dass er dort als Kandidat für den freien Posten in den Blick gerückt ist. Allerdings: Heiner Backhaus wird seinen Vertrag bei uns erfüllen.“ Das klingt nun einen Tag später schon ganz anders.

In einer knappen Mitteilung auf der vereinseigenen Homepage teilen die Berliner am Samstagabend mit: „Der BFC Dynamo stellt Trainer Heiner Backhaus wegen vereinsschädigendem Verhalten mit sofortiger Wirkung vom Trainings- und Spielbetrieb frei.“ Die klare Formulierung „wegen vereinsschädigendem Verhalten“ lässt aufhorchen und wird in dieser Deutlichkeit bei Trennungen nur selten gewählt. Der Weg für Backhaus nach Aachen dürfte damit frei sein, auch wenn der BFC durch die Freistellung anders als bei einer Vertragsauflösung weiterhin einen Wechsel verweigern könnte. So oder so steht der BFC mit einer alles anderen als guten Vorbereitung auf das nächste Spiel da.