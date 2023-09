Die Querelen um Trainer Heiner Backhaus waren dem BFC Dynamo zumindest sportlich am Wochenende in der Regionalliga Nordost nicht anzumerken. Gegen Aufstiegs-Mitfavorit Greifswalder FC gab es ein 0:0-Remis, obwohl die Spielvorbereitung massiv gestört worden war, seit sich Alemannia Aachen aus der Regionalliga West für Backhaus interessiert.

Am Sonnabend und damit dem Vortag vor dem Spiel gegen Greifswalde hatte der BFC seinen Trainer wegen „vereinsschädigendem Verhalten“ freigestellt , nun ziehen die Berliner einen endgültigen Schlussstrich. Der Vertrag zwischen dem BFC und Backhaus wird „in beiderseitigem Einvernehmen“ aufgelöst.

BFC Dynamo und Heiner Backhaus sprechen nicht über die Modalitäten der Vertragsauflösung

Regionalliga Nordost Neuer Trainer beim BFC Dynamo – drei Kandidaten für Backhaus-Nachfolge Berlin Erneut teilt der BFC die wichtige Meldung lediglich per knapper Mitteilung auf den vereinseigenen Medienkanälen mit. „Der BFC Dynamo hat den laufenden Vertrag mit Trainer Heiner Backhaus in beiderseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Über die Modalitäten vereinbarten beide Seiten Stillschweigen“, heißt es dort. Damit dürfte dem Wechsel von Backhaus zu Alemannia Aachen endgültig nichts mehr im Wege stehen. Der Traditionsverein steht in der Regionalliga West mit nur sechs Punkten aus sechs Spielen auf Rang 10.

Während die Trainersuche der Aachener höchstwahrscheinlich abgeschlossen ist, muss der BFC die Länderspielpause nutzen, um einen neuen Chefcoach zu finden. Am 15. September steht das nächste Regionalliga-Spiel gegen den SV Babelsberg an. MOZ.de berichtete bereits am Sonntagabend von drei möglichen Kandidaten für den Trainerposten. Als Tabellensechster hat der BFC aktuell nur drei Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze und ist als einer der Mitfavoriten auf die Meisterschaft und den Drittliga-Aufstieg in die Saison gegangen.