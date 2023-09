Es ist das größte Stadtderby, das der Brandenburger Amateurfußball in dieser Saison zu bieten hat. Vor über 1200 Zuschauern duellierten sich in der Brandenburgliga am Sonntagmittag (24. September) der Oranienburger FC Eintracht und TuS Sachsenhausen. Es war eine Begegnung zweier absoluter Spitze...