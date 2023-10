Der 1. FC Frankfurt hat am Samstag in der Brandenburgliga in der sechsten Minute der Nachspielzeit die Tabellenführung verloren – ein umstrittener Elfmeter stürzte den Oberliga-Absteiger vorerst von der Spitze.

Lange blieben die beiden Torfabriken der Brandenburgliga beim Duell zwischen Grün-Wei...