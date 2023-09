Es war eine echte Machtdemonstration des 1. FC Frankfurt. Im Duell der beiden Absteiger aus der NOFV-Oberliga Nord spielten die Frankfurter gegen den MSV Neuruppin von der ersten Minute an mutig und ballsicher nach vorne. Am Ende siegte der Landesmeister 2022 vor 155 Zuschauern am Samstag (23. Septe...