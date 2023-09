Zuletzt gab es unschöne Szenen in der 1. Runde des Männer-Landespokalspiels (9. September) zwischen dem FSV Bernau und dem Brandenburger SC Süd. Die Polizei wurde gerufen, die Kriminalpolizei ermittelte. Nun gab es am vergangenen Sonntag (24. September) eine Auseinandersetzung nach Spielende in B...