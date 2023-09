Wahrlich – es gibt schmerzhafte Niederlagen und solche, die kaum wehtun. In die zweite Kategorie ist das 1:3 (1:0) der SG Einheit Zepernick gegen den FV Preussen Eberswalde einzuordnen. Die letzte Niederlage in einem Meisterschaftsspiel gab es für die SG Einheit am 9. April 2022. Es war ein 0:1 a...